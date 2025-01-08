Сьогоднішня ціна SUKI (SUKI)

Поточна ціна SUKI (SUKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.51K USD. Ціна SUKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SUKI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.45 USD

- зміна ціни SUKI протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 183.79M USD

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