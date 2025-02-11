Ціна Sukhavati Network (SKT)
Поточна ціна Sukhavati Network (SKT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SKT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sukhavati Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 636.14 USD
- зміна ціни Sukhavati Network протягом дня — +0.77%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sukhavati Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sukhavati Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sukhavati Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sukhavati Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.77%
|30 днів
|$ 0
|-23.01%
|60 днів
|$ 0
|-23.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sukhavati Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
+0.77%
+8.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sukhavati is a decentralized cloud service network focused on storage. Its mission is to inspire and incentivize improvements to the distributed storage ecosystem and expand a wide range of application scenarios for the implementation of the Web3.0 vision.
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