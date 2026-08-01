Сьогоднішня ціна SUITRUMP

Поточна ціна SUITRUMP (SUITRUMP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SUITRUMP до USD становить $ 0 за SUITRUMP.

SUITRUMP наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 91 515, з циркуляційною пропозицією у 9,38B SUITRUMP. Протягом останніх 24 годин SUITRUMP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00143351, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SUITRUMP змінився на +0,12% за останню годину та на -1,61% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо SUITRUMP (SUITRUMP)

Ринкова капіталізація $ 91,52K$ 91,52K $ 91,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 91,52K$ 91,52K $ 91,52K Циркуляційне постачання 9,38B 9,38B 9,38B Загальна пропозиція 9 378 886 815,41131 9 378 886 815,41131 9 378 886 815,41131

Поточна ринкова капіталізація SUITRUMP — $ 91,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SUITRUMP — 9,38B, зі загальною пропозицією 9378886815.41131. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 91,52K.