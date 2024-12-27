Ціна Suite (SUITE)
Поточна ціна Suite (SUITE) сьогодні становить 0.105458 USD з ринковою капіталізацією $ 1.05M USD. Ціна SUITE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Suite:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.45K USD
- зміна ціни Suite протягом дня — -0.52%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Suite до USD становила $ -0.0005554080406636.
За останні 30 днів зміна ціни Suite до USD становила $ +0.0446392219.
За останні 60 днів зміна ціни Suite до USD становила $ +0.0868824169.
За останні 90 днів зміна ціни Suite до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0005554080406636
|-0.52%
|30 днів
|$ +0.0446392219
|+42.33%
|60 днів
|$ +0.0868824169
|+82.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Suite: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.84%
-0.52%
+16.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Suite is a crypto project built on the Sui blockchain that provides an array of trading tools for cryptocurrency enthusiasts. Suite offers tools such as sniping bots for quick transactions, portfolio management systems, DCA, limit orders, copy trading, newly deployed and migrated tokens channel, and market analytics. Holders of Suite tokens benefit from the platform's commitment to sharing a large portion of the revenue generated back with the community. This means that as Suite grows and generates more income through its trading tools and services, a significant share of that revenue is distributed back to Suite token holders.
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