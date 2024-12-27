Сьогоднішня ціна Suite (SUITE)

Поточна ціна Suite (SUITE) сьогодні становить 0.105458 USD з ринковою капіталізацією $ 1.05M USD. Ціна SUITE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Suite:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.45K USD

- зміна ціни Suite протягом дня — -0.52%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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