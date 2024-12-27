Сьогоднішня ціна suitard (STD)

Поточна ціна suitard (STD) сьогодні становить 0.00342408 USD з ринковою капіталізацією $ 342.41K USD. Ціна STD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності suitard:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.27 USD

- зміна ціни suitard протягом дня — -2.71%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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