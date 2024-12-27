Ціна suitard (STD)
Поточна ціна suitard (STD) сьогодні становить 0.00342408 USD з ринковою капіталізацією $ 342.41K USD. Ціна STD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності suitard:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.27 USD
- зміна ціни suitard протягом дня — -2.71%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни suitard до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни suitard до USD становила $ +0.0022266148.
За останні 60 днів зміна ціни suitard до USD становила $ +0.0004265920.
За останні 90 днів зміна ціни suitard до USD становила $ -0.003158205347882777.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.71%
|30 днів
|$ +0.0022266148
|+65.03%
|60 днів
|$ +0.0004265920
|+12.46%
|90 днів
|$ -0.003158205347882777
|-47.98%
Останній аналіз цін suitard: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.15%
-2.71%
-8.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sui needs a memecoin of Culture. The suitard character is a mutated version of Mysten Labs’ SuiFrens NFT collection, blending composable water and blue themed animals with dank retardios and moggers. This crossover between multiple crypto cults opens up new user markets, exciting IP and direct-to-consumer (D2C) retail opportunities, which the $STD team plans to pursue as the builds the suitard brand.
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