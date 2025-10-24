Актуальна ціна Suiswap сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SSWP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SSWP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Suiswap сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SSWP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SSWP на MEXC вже зараз.

Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:25:20 (UTC+8)

Актуальна ціна Suiswap (SSWP) становить --. За останні 24 години SSWP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SSWP становить $ 0.00458571, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SSWP змінився на -- за останню годину, -0.64% за 24 години та на -21.02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Поточна ринкова капіталізація Suiswap — $ 91.78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SSWP — 10.00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 91.78K.

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Suiswap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Suiswap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Suiswap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Suiswap до USD становила $ 0.

Сьогодні$ 0-0.64%
30 днів$ 0-45.62%
60 днів$ 0-40.82%
90 днів$ 0--

Що таке Suiswap (SSWP)

Suiswap is a decentralized cryptocurrency exchange built on the SUI blockchain, with the aim of providing a platform that is secure, efficient, and user-friendly for users to trade their cryptocurrencies. Its purpose is to overcome the limitations of traditional centralized exchanges by leveraging the power of blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions.

The Suiswap platform operates with the SSWP token, serving multiple functions and utilities within the Suiswap ecosystem. Key functions of the SSWP token include:

  1. Governance: SSWP token holders have the power to influence the direction of the Suiswap platform by participating in governance votes on various proposals related to the platform's operations and development.

  2. Liquidity Provision Rewards: Users who provide liquidity to the Suiswap platform are rewarded with SSWP tokens. This encourages more users to participate in providing liquidity, which in turn enhances the overall trading experience on the platform by reducing slippage and improving price discovery.

  3. Staking: SSWP token holders can stake their tokens to earn rewards. This not only provides an additional source of income for SSWP holders, but also helps to maintain the stability of the Suiswap platform by encouraging users to hold and stake their tokens rather than selling them.

  4. Payment for Gas Fees: In the future, SSWP tokens will be used for payment of transaction fees (Gas fees) within the SUI blockchain through Suiswap Wallet. This functionality would enrich the utility of SSWP tokens, enhancing their inherent value.

Suiswap intends to be a long-term, sustainable protocol that can contribute to the development of the broader SUI blockchain ecosystem. With its distinct tokenomics and comprehensive functionalities, Suiswap seeks to deliver an unparalleled decentralized trading experience for its users.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Suiswap (USD)

Скільки коштуватиме Suiswap (SSWP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Suiswap (SSWP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Suiswap.

Перегляньте прогноз ціни Suiswap вже зараз!

Розуміння токеноміки Suiswap (SSWP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SSWP зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Suiswap (SSWP)

Скільки сьогодні коштує Suiswap (SSWP)?
Актуальна ціна SSWP у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SSWP до USD?
Поточна ціна SSWP до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Suiswap?
Ринкова капіталізація SSWP — $ 91.78K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SSWP?
Циркуляційна пропозиція SSWP — 10.00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SSWP?
SSWP досяг історичної максимальної ціни у 0.00458571 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SSWP?
Історична мінімальна ціна SSWP становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі SSWP?
Актуальний обсяг торгівлі SSWP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SSWP цього року?
SSWP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SSWP для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:25:20 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Suiswap (SSWP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

