Інформація щодо ціни Suiswap (SSWP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0.00458571$ 0.00458571 $ 0.00458571 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0.64% Зміна ціни (за 7 дн.) -21.02% Зміна ціни (за 7 дн.) -21.02%

Актуальна ціна Suiswap (SSWP) становить --. За останні 24 години SSWP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SSWP становить $ 0.00458571, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SSWP змінився на -- за останню годину, -0.64% за 24 години та на -21.02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Suiswap (SSWP)

Ринкова капіталізація $ 91.78K$ 91.78K $ 91.78K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 91.78K$ 91.78K $ 91.78K Циркуляційне постачання 10.00B 10.00B 10.00B Загальна пропозиція 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Suiswap — $ 91.78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SSWP — 10.00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 91.78K.