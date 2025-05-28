Сьогоднішня ціна SUISSMA AI by Virtuals (SUISS)

Поточна ціна SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 126,50K USD. Ціна SUISS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SUISSMA AI by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SUISSMA AI by Virtuals протягом дня — +1,86%

- циркуляційна пропозиція – 358,21M USD

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