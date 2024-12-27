Сьогоднішня ціна Suishicat (SUISHI)

Поточна ціна Suishicat (SUISHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 397.78K USD. Ціна SUISHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Suishicat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.19K USD

- зміна ціни Suishicat протягом дня — +14.65%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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