Ціна Suishicat (SUISHI)
Поточна ціна Suishicat (SUISHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 397.78K USD. Ціна SUISHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Suishicat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.19K USD
- зміна ціни Suishicat протягом дня — +14.65%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Suishicat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Suishicat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Suishicat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Suishicat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+14.65%
|30 днів
|$ 0
|-12.09%
|60 днів
|$ 0
|-37.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Suishicat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.86%
+14.65%
-3.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
“Once upon a time, in a world where sushi and cats coexisted in blissful harmony, something magical happened. In the fast-paced universe of the Sui blockchain, a cosmic glitch sparked a fusion of epic proportions: out popped Suishicat. As a memecoin on the Sui blockchain, Suishicat isn’t just about fun – we’re building a community around the playful spirit of Suishicats while driving awareness and adoption of the Sui blockchain. Our mission is to unite Sui lovers and spread the joy of crypto in a lighthearted and inclusive way.”
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