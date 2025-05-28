Сьогоднішня ціна Suirtle (SUIRTLE)

Поточна ціна Suirtle (SUIRTLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9,51K USD. Ціна SUIRTLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Suirtle:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Suirtle протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 10,00B USD

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