Ціна Suirtle (SUIRTLE)
Поточна ціна Suirtle (SUIRTLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9,51K USD. Ціна SUIRTLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Suirtle:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Suirtle протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 10,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Suirtle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Suirtle до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Suirtle до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Suirtle до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Suirtle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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-51,90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SUIRTLE is a meme-based token native to the Sui blockchain, designed to blend internet culture with on-chain activity. The project aims to drive user engagement through community-driven growth, gamified experiences, and ecosystem integrations with platforms like Cetus. It leverages the speed and scalability of Sui to support seamless DeFi interactions while fostering a fun, accessible entry point into the broader crypto space.
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