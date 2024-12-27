Ціна SUINAMI (NAMI)
Поточна ціна SUINAMI (NAMI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 656.24K USD. Ціна NAMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SUINAMI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.98K USD
- зміна ціни SUINAMI протягом дня — +5.33%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SUINAMI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SUINAMI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SUINAMI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SUINAMI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.33%
|30 днів
|$ 0
|-45.14%
|60 днів
|$ 0
|-51.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SUINAMI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.00%
+5.33%
-30.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SUINAMI is a community based project on the SUI chain, SUI is right now very popular under the hardcore crypto community. The name SUINAMI comes from the chain (SUI) and the name of the dog (NAMI), what creates together SUINAMI, what stand for TSUNAMI. Why TSUNAMI? Because SUI is the chain of water and TSUNAMI and water are connected. SUINAMI is based on a dog named NAMI that is imaginary. SUINAMI is a community based token where the developer pays for the marketing, ads etc etc and the community will do the raids and that's will increase the price of the token. This project does not have a real value, but maybe in the future when the price increases it will have.
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