Сьогоднішня ціна SUINAMI (NAMI)

Поточна ціна SUINAMI (NAMI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 656.24K USD. Ціна NAMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SUINAMI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.98K USD

- зміна ціни SUINAMI протягом дня — +5.33%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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