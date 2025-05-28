Ціна Suimon (SUIMON)
Поточна ціна Suimon (SUIMON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 179,48K USD. Ціна SUIMON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Suimon:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Suimon протягом дня — -0,88%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Suimon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Suimon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Suimon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Suimon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,88%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Suimon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0,88%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Suimon is a cultural hybrid blending the nostalgic Pokémon characters with the memetic culture of crypto. In the coming months $SUI blockchain will become the forefront of Pokémon’s new digital collectables and start driving collectors from the card shops into the digital world of web3. As all of us know entering crypto can be intimidating and provides a learning curve for individuals new to the space. The culture, community and humor surrounding Suimon stands to be the first stop for these new participants as it provide a familiar landscape to start their journey.
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