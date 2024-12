Що таке Suiman ( SUIMAN)

SUIMAN is a decentralized cryptocurrency project built on the Sui blockchain. The project aims to create a token ecosystem with a total supply of 1 billion tokens. SUIMAN is designed with zero transaction tax and features a portion of its liquidity pool permanently burned. The project supports trading through major exchanges and can be swapped using $SUI. SUIMAN focuses on simplifying the user experience by providing easy access to the Sui ecosystem for trading and holding $SUIMAN tokens. The project’s goal is to enhance the accessibility and usability of crypto assets within the Sui network.

Ресурс Suiman (SUIMAN) Офіційний вебсайт