Ціна Suiman (SUIMAN)
Поточна ціна Suiman (SUIMAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 565.58K USD. Ціна SUIMAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Suiman:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 386.92K USD
- зміна ціни Suiman протягом дня — -12.04%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Suiman до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Suiman до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Suiman до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Suiman до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.04%
|30 днів
|$ 0
|-50.15%
|60 днів
|$ 0
|-63.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Suiman: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.50%
-12.04%
+0.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SUIMAN is a decentralized cryptocurrency project built on the Sui blockchain. The project aims to create a token ecosystem with a total supply of 1 billion tokens. SUIMAN is designed with zero transaction tax and features a portion of its liquidity pool permanently burned. The project supports trading through major exchanges and can be swapped using $SUI. SUIMAN focuses on simplifying the user experience by providing easy access to the Sui ecosystem for trading and holding $SUIMAN tokens. The project’s goal is to enhance the accessibility and usability of crypto assets within the Sui network.
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