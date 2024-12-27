Сьогоднішня ціна Suiman (SUIMAN)

Поточна ціна Suiman (SUIMAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 565.58K USD. Ціна SUIMAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Suiman:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 386.92K USD

- зміна ціни Suiman протягом дня — -12.04%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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