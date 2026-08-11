Сьогоднішня ціна Suilend

Поточна ціна Suilend (SEND) сьогодні становить $ 0.050034, зі зміною 1.96% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SEND до USD становить $ 0.050034 за SEND.

Suilend наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3,689,514, з циркуляційною пропозицією у 73.74M SEND. Протягом останніх 24 годин SEND торгувався між $ 0.050033 (мінімум) та $ 0.051432 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3.98, тоді як історичний мінімум — $ 0.04665299.

У короткостроковій динаміці SEND змінився на -0.46% за останню годину та на +2.23% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 973.88.

Ринкова інформація щодо Suilend (SEND)

Ринкова капіталізація $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M Обсяг (за 24 год) $ 973.88$ 973.88 $ 973.88 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5.00M$ 5.00M $ 5.00M Циркуляційне постачання 73.74M 73.74M 73.74M Загальна пропозиція 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Suilend — $ 3.69M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 973.88. Циркуляційна пропозиція SEND — 73.74M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5.00M.