Ціна Suilama (SUILAMA)
Поточна ціна Suilama (SUILAMA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 436.53K USD. Ціна SUILAMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Suilama:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.36K USD
- зміна ціни Suilama протягом дня — +4.80%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Suilama до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Suilama до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Suilama до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Suilama до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.80%
|30 днів
|$ 0
|+18.67%
|60 днів
|$ 0
|-21.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Suilama: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+20.05%
+4.80%
-10.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Suilama ($SUILAMA) is a meme coin project built on the Sui blockchain, designed to engage the community with humor and creativity while promoting adoption of the Sui ecosystem. As the unofficial mascot of Sui, Suilama combines the playful spirit of meme culture with blockchain technology, offering a fun, community-driven experience. The project’s utility revolves around fostering engagement within the Sui ecosystem, encouraging participation, and driving excitement through community interactions. While primarily a meme coin, Suilama aims to be a recognizable symbol within the Sui network.
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