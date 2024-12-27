Ціна Suijak (SUIJAK)
Поточна ціна Suijak (SUIJAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.38M USD. Ціна SUIJAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Suijak:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.91K USD
- зміна ціни Suijak протягом дня — -0.20%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Suijak до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Suijak до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Suijak до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Suijak до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.20%
|30 днів
|$ 0
|+527.96%
|60 днів
|$ 0
|+493.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Suijak: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.15%
-0.20%
-40.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Suijak is a meme token inspired by the popular Wojak meme, which has become a significant part of internet culture. Unlike utility tokens that offer specific functionalities or services within a blockchain ecosystem, Suijak is purely a meme token. This means it doesn't provide any inherent utility or practical use cases beyond its value as a digital collectible and a symbol of community and cultural expression. The creation of Suijak taps into the widespread appeal of the Wojak meme, which is known for its humorous and often relatable depictions of various emotions and situations. By leveraging this meme, Suijak aims to build a community of enthusiasts who appreciate the humor and cultural significance of Wojak. The token serves as a fun and engaging way for people to participate in the crypto space without the complexities and technicalities associated with utility tokens. It embodies the spirit of internet memes, which are often created and shared for entertainment and social connection rather than practical purposes. As a meme token, Suijak's value is largely driven by its community and the collective enjoyment of its holders. This makes it a unique and interesting addition to the world of cryptocurrencies, where not all tokens need to have a utilitarian function to be valued and appreciated. Instead, Suijak celebrates the lighter side of the crypto world, offering a playful and accessible entry point for those who might be intimidated by more complex crypto projects. In essence, Suijak is a testament to the power of memes and community in the digital age, highlighting how cultural phenomena can influence and shape new forms of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, Suijak provides a way to engage with the crypto community through the shared language of memes, making it a distinctive and enjoyable part of the broader cryptocurrency landscape.
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