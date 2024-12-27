Сьогоднішня ціна Suijak (SUIJAK)

Поточна ціна Suijak (SUIJAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.38M USD. Ціна SUIJAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Suijak:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.91K USD

- зміна ціни Suijak протягом дня — -0.20%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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