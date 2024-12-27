Ціна SUIEET (SUIEET)
Поточна ціна SUIEET (SUIEET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 128.00K USD. Ціна SUIEET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SUIEET:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.13K USD
- зміна ціни SUIEET протягом дня — -9.04%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SUIEET до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SUIEET до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SUIEET до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SUIEET до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.04%
|30 днів
|$ 0
|+378.84%
|60 днів
|$ 0
|+171.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SUIEET: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.54%
-9.04%
-20.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Suieet is a memecoin project built under the sui blockchain. Suieet intends to be the sweetest memecoin to ever come out of the Blue water chain. This is a pure meme project with major focus on global in real life community building as our major marketing strategy. The Suieet project aims to revolutionize not only the meme ecosystem on sui but also influence the memecoin culture on other blockchains as well.
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