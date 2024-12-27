Сьогоднішня ціна SUIEET (SUIEET)

Поточна ціна SUIEET (SUIEET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 128.00K USD. Ціна SUIEET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SUIEET:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.13K USD

- зміна ціни SUIEET протягом дня — -9.04%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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