Сьогоднішня ціна SUIDeFAI by SuiAI (SUID)

Поточна ціна SUIDeFAI by SuiAI (SUID) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 397.64K USD. Ціна SUID до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SUIDeFAI by SuiAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.84K USD

- зміна ціни SUIDeFAI by SuiAI протягом дня — -38.52%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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