Ціна SUIDeFAI by SuiAI (SUID)
Поточна ціна SUIDeFAI by SuiAI (SUID) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 397.64K USD. Ціна SUID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SUIDeFAI by SuiAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.84K USD
- зміна ціни SUIDeFAI by SuiAI протягом дня — -38.52%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SUIDeFAI by SuiAI до USD становила $ -0.000250114792777426.
За останні 30 днів зміна ціни SUIDeFAI by SuiAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SUIDeFAI by SuiAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SUIDeFAI by SuiAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000250114792777426
|-38.52%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SUIDeFAI by SuiAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8.21%
-38.52%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SUIDeFAI integrates DeFi and AI to form an AI-Powered DAO driven by crowd intelligence. Built on the SUI blockchain, it redefines decision-making in DeFi using advanced AI algorithms within a decentralized framework. Leveraging SUIs scalability, speed, and low costs, SUIDeFAI introduces a new standard for DeFi. Core Modules of the SUIDeFAI platform: - AI-Powered Governance: Machine learning models for real-time decision optimization. - DeFi Optimization: Reinforcement learning to maximize yield. - Crowd Intelligence Aggregation: NLP for sentiment analysis and consensus predictions.
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