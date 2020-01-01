Токеноміка SUICY the Seal (SUICY) Дізнайтеся ключову інформацію про SUICY the Seal (SUICY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SUICY the Seal (SUICY) SUICY the Seal is a meme token hosted on the Sui blockchain, created primarily for entertainment purposes. With an adorable cartoon seal as its mascot, SUICY the Seal leverages internet culture to foster a sense of community and amusement. The project focuses on bringing fun and lightheartedness to the world of cryptocurrencies, without the traditional emphasis on practical utility or financial gain. The core idea behind SUICY the Seal is to engage users through humor and memes, creating a token that represents a playful and carefree approach to digital currencies. The token doesn't claim to offer revolutionary technology or significant returns on investment, but rather aims to provide a platform for users to share laughs and enjoy the lighter side of the crypto space. By embracing the meme culture, SUICY the Seal encourages a communal atmosphere where participants can bond over shared jokes and the whimsical nature of the token. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or new to the space, SUICY the Seal offers a refreshing and entertaining experience on the Sui blockchain. 🦭 Офіційний вебсайт: https://suicy.xyz/ Купити SUICY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SUICY the Seal (SUICY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SUICY the Seal (SUICY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 40,44K $ 40,44K $ 40,44K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 40,44K $ 40,44K $ 40,44K Історичний максимум: $ 0,01391738 $ 0,01391738 $ 0,01391738 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну SUICY the Seal (SUICY)

Токеноміка SUICY the Seal (SUICY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SUICY the Seal (SUICY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SUICY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SUICY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SUICY, досліджуйте ціну токена SUICY в реальному часі!

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