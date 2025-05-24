Сьогоднішня ціна SUICY the Seal (SUICY)

Поточна ціна SUICY the Seal (SUICY) сьогодні становить 0,0000172 USD з ринковою капіталізацією $ 17,20K USD. Ціна SUICY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SUICY the Seal:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SUICY the Seal протягом дня — -95,49%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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