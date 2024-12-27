Ціна Suicune (HSUI)
Поточна ціна Suicune (HSUI) сьогодні становить 0.01302174 USD з ринковою капіталізацією $ 3.19M USD. Ціна HSUI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Suicune:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 800.70 USD
- зміна ціни Suicune протягом дня — -0.94%
- циркуляційна пропозиція – 245.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Suicune до USD становила $ -0.00012376932649264.
За останні 30 днів зміна ціни Suicune до USD становила $ +0.0060717873.
За останні 60 днів зміна ціни Suicune до USD становила $ +0.0040444300.
За останні 90 днів зміна ціни Suicune до USD становила $ -0.004510193559575694.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00012376932649264
|-0.94%
|30 днів
|$ +0.0060717873
|+46.63%
|60 днів
|$ +0.0040444300
|+31.06%
|90 днів
|$ -0.004510193559575694
|-25.72%
Останній аналіз цін Suicune: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.97%
-0.94%
-3.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Legendary Beast of SUI is believed to be both the embodiment of the north winds and compassion of pure spring waters. Suicune is the perfect mascot for the Sui Network, and is all about learning and having fun on SUI! Suicune has been embraced as the SUI network's mascot by developers, infrastructure providers, thought leaders, "KOLs", and parallel SUI projects. Suicune is an organic community token fostering a culture of being based, eliminating FUD, inclusion, curiosity, and respect.
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