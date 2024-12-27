Сьогоднішня ціна Suicune (HSUI)

Поточна ціна Suicune (HSUI) сьогодні становить 0.01302174 USD з ринковою капіталізацією $ 3.19M USD. Ціна HSUI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Suicune:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 800.70 USD

- зміна ціни Suicune протягом дня — -0.94%

- циркуляційна пропозиція – 245.00M USD

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