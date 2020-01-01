Токеноміка SUIBoxer (SBOX)
Інформація SUIBoxer (SBOX)
What is the project about? MemeCoin
What makes your project unique? SUIBoxer is a meme token built on the Sui Network. It’s a fun and playful way for users to participate in the crypto world, with rewards available through staking and liquidity provision. We also offer community-driven events and initiatives for our holders. SUIBoxer will have you wagging your tail with excitement. Join the pack and let’s howl together as we ride the meme coin wave to the moon!
History of your project.
What’s next for your project? Doge Farming pool Doge DEX Doge Launchpad
What can your token be used for? Doge Chain（SUI L2 evm）focus on Defi and say “fuck off ” to Sui main net
Токеноміка та аналіз ціни SUIBoxer (SBOX)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SUIBoxer (SBOX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка SUIBoxer (SBOX): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки SUIBoxer (SBOX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів SBOX, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SBOX, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку SBOX, досліджуйте ціну токена SBOX в реальному часі!
Прогноз ціни SBOX
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Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.