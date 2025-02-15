Ціна SUIBoxer (SBOX)
Поточна ціна SUIBoxer (SBOX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SBOX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SUIBoxer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 160.51 USD
- зміна ціни SUIBoxer протягом дня — +5.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SBOX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SBOX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SUIBoxer до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SUIBoxer до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SUIBoxer до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SUIBoxer до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.64%
|30 днів
|$ 0
|-69.79%
|60 днів
|$ 0
|-83.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SUIBoxer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.78%
+5.64%
+16.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? MemeCoin What makes your project unique? SUIBoxer is a meme token built on the Sui Network. It’s a fun and playful way for users to participate in the crypto world, with rewards available through staking and liquidity provision. We also offer community-driven events and initiatives for our holders. SUIBoxer will have you wagging your tail with excitement. Join the pack and let’s howl together as we ride the meme coin wave to the moon! History of your project. What’s next for your project? Doge Farming pool Doge DEX Doge Launchpad What can your token be used for? Doge Chain（SUI L2 evm）focus on Defi and say “fuck off ” to Sui main net
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SBOX до AUD
A$--
|1 SBOX до GBP
￡--
|1 SBOX до EUR
€--
|1 SBOX до USD
$--
|1 SBOX до MYR
RM--
|1 SBOX до TRY
₺--
|1 SBOX до JPY
¥--
|1 SBOX до RUB
₽--
|1 SBOX до INR
₹--
|1 SBOX до IDR
Rp--
|1 SBOX до PHP
₱--
|1 SBOX до EGP
￡E.--
|1 SBOX до BRL
R$--
|1 SBOX до CAD
C$--
|1 SBOX до BDT
৳--
|1 SBOX до NGN
₦--
|1 SBOX до UAH
₴--
|1 SBOX до VES
Bs--
|1 SBOX до PKR
Rs--
|1 SBOX до KZT
₸--
|1 SBOX до THB
฿--
|1 SBOX до TWD
NT$--
|1 SBOX до CHF
Fr--
|1 SBOX до HKD
HK$--
|1 SBOX до MAD
.د.م--