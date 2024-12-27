Сьогоднішня ціна suibeaver (DAM)

Поточна ціна suibeaver (DAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 865.52K USD. Ціна DAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності suibeaver:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.33K USD

- зміна ціни suibeaver протягом дня — +13.35%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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