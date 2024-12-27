Ціна suibeaver (DAM)
Поточна ціна suibeaver (DAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 865.52K USD. Ціна DAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності suibeaver:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.33K USD
- зміна ціни suibeaver протягом дня — +13.35%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни suibeaver до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни suibeaver до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни suibeaver до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни suibeaver до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+13.35%
|30 днів
|$ 0
|+32.36%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін suibeaver: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.15%
+13.35%
-28.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are a meme coin on SUI network, as beavers protect eco-systems, we intend to protect the SUI ecosystem. Our goal is to create a strong brand and unified community on SUI so when new investors migrate to SUI, they can invest with confidence and assurance. One of our core goals it to provide humanitarian support such as provide charitable contributions towards natural disasters like floods and hurricanes.
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