Токеноміка Suiba Inu (SUIB) Дізнайтеся ключову інформацію про Suiba Inu (SUIB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Suiba Inu (SUIB) Suiba is a vibrant, fast-growing ecosystem built on the SUI blockchain, focusing on creating unique experiences in trading, NFTs, and decentralized finance (DeFi). At the core of Suiba is SuibaBot, a Telegram-based trading bot that allows users to trade and manage SUI tokens, particularly memecoins, with ease. SuibaBot stands out for its user-friendly interface, fast transaction speeds, and advanced trading features, which include sniping, copy trading, dollar-cost averaging (DCA), and more. The Suiba ecosystem also features a unique NFT collection of 2,000 rare and custom-designed NFTs. These NFTs not only serve as collectibles but unlock exclusive premium features within SuibaBot, such as reduced fees and access to upcoming advanced tools. The project thrives on community engagement, offering special giveaways, airdrops, and honorary NFTs to recognize key members and supporters. Liquidity within the Suiba ecosystem is supported by the Cetus and BlueMove platforms, where users can contribute and manage liquidity pools. Regular updates and improvements keep the ecosystem evolving, with recent advancements like the speed update, which leverages a dedicated node to enhance transaction efficiency. Looking ahead, Suiba is set to release v2, which promises to bring even more powerful features and tools, solidifying its place in the SUI ecosystem. As Suiba continues to grow, it remains committed to delivering value to its community through innovative features, user empowerment, and constant development. Офіційний вебсайт: https://www.suibacoin.com/ Купити SUIB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Suiba Inu (SUIB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Suiba Inu (SUIB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 129,10K $ 129,10K $ 129,10K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 129,10K $ 129,10K $ 129,10K Історичний максимум: $ 0,00467352 $ 0,00467352 $ 0,00467352 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00012911 $ 0,00012911 $ 0,00012911 Дізнайтеся більше про ціну Suiba Inu (SUIB)

Токеноміка Suiba Inu (SUIB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Suiba Inu (SUIB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SUIB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SUIB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SUIB, досліджуйте ціну токена SUIB в реальному часі!

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