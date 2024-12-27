Сьогоднішня ціна Suiba Inu (SUIB)

Поточна ціна Suiba Inu (SUIB) сьогодні становить 0.00126508 USD з ринковою капіталізацією $ 1.27M USD. Ціна SUIB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Suiba Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.55K USD

- зміна ціни Suiba Inu протягом дня — +15.49%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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