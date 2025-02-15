Ціна SUIA (SUIA)
Поточна ціна SUIA (SUIA) сьогодні становить 0.04867183 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SUIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SUIA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.33K USD
- зміна ціни SUIA протягом дня — +3.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SUIA до USD становила $ +0.00174602.
За останні 30 днів зміна ціни SUIA до USD становила $ -0.0216409606.
За останні 60 днів зміна ціни SUIA до USD становила $ -0.0196038157.
За останні 90 днів зміна ціни SUIA до USD становила $ -0.04421295075244849.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00174602
|+3.72%
|30 днів
|$ -0.0216409606
|-44.46%
|60 днів
|$ -0.0196038157
|-40.27%
|90 днів
|$ -0.04421295075244849
|-47.59%
Останній аналіз цін SUIA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.84%
+3.72%
+21.04%
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