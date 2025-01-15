Сьогоднішня ціна Sui Universe (SU)

Поточна ціна Sui Universe (SU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.21M USD. Ціна SU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sui Universe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.22K USD

- зміна ціни Sui Universe протягом дня — -7.13%

- циркуляційна пропозиція – 9.89B USD

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