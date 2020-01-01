Токеноміка SUI TRUMP (SUITRUMP) Дізнайтеся ключову інформацію про SUI TRUMP (SUITRUMP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SUI TRUMP (SUITRUMP) SUITRUMP is a memecoin project within the SUI ecosystem, drawing inspiration from the determination and work ethic associated with Donald Trump. Designed to unite the SUI meme community, SUITRUMP aspires to establish itself as a leader in transparency and innovation within the space. Our slogan is that "It's all about WINNING". Beyond being an investment asset, SUITRUMP serves as a tool for fostering community engagement and collaboration. Офіційний вебсайт: https://sui-trump.com/ Whitepaper: https://cryptomischief.io/wp-content/uploads/SUITRUMP-FARM-PITCH-DECK.html Купити SUITRUMP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SUI TRUMP (SUITRUMP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SUI TRUMP (SUITRUMP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 313,96K $ 313,96K $ 313,96K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 313,96K $ 313,96K $ 313,96K Історичний максимум: $ 0,00143351 $ 0,00143351 $ 0,00143351 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну SUI TRUMP (SUITRUMP)

Токеноміка SUI TRUMP (SUITRUMP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SUI TRUMP (SUITRUMP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SUITRUMP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SUITRUMP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SUITRUMP, досліджуйте ціну токена SUITRUMP в реальному часі!

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