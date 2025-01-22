Сьогоднішня ціна SUI TRUMP (SUITRUMP)

Поточна ціна SUI TRUMP (SUITRUMP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 444.29K USD. Ціна SUITRUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SUI TRUMP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.35K USD

- зміна ціни SUI TRUMP протягом дня — +3.27%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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