Ціна SUI TRUMP (SUITRUMP)
Поточна ціна SUI TRUMP (SUITRUMP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 444.29K USD. Ціна SUITRUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SUI TRUMP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.35K USD
- зміна ціни SUI TRUMP протягом дня — +3.27%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SUI TRUMP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SUI TRUMP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SUI TRUMP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SUI TRUMP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.27%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SUI TRUMP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.00%
+3.27%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SUITRUMP is a memecoin project within the SUI ecosystem, drawing inspiration from the determination and work ethic associated with Donald Trump. Designed to unite the SUI meme community, SUITRUMP aspires to establish itself as a leader in transparency and innovation within the space. Our slogan is that "It's all about WINNING". Beyond being an investment asset, SUITRUMP serves as a tool for fostering community engagement and collaboration.
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