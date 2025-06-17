Ціна SUI Plop (PLOP)
Поточна ціна SUI Plop (PLOP) сьогодні становить 0.00000734 USD з ринковою капіталізацією $ 73.39K USD. Ціна PLOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SUI Plop:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SUI Plop протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SUI Plop до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SUI Plop до USD становила $ -0.0000032739.
За останні 60 днів зміна ціни SUI Plop до USD становила $ -0.0000008687.
За останні 90 днів зміна ціни SUI Plop до USD становила $ -0.000002681378744502552.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000032739
|-44.60%
|60 днів
|$ -0.0000008687
|-11.83%
|90 днів
|$ -0.000002681378744502552
|-26.75%
Останній аналіз цін SUI Plop: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-32.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project aims to create and share memes that engage the community and promote the Suichain ecosystem. Inspired by the concept of Suichain as a 'drop of water,' we use this imagery to creatively represent and spread awareness of the ecosystem. Each meme serves as a unique expression of Suichain’s values, highlighting its importance and potential within the blockchain space. By leveraging this symbolic representation, we foster community involvement and generate interest in Suichain, helping to build a stronger, more connected network
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