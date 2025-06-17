Сьогоднішня ціна SUI Plop (PLOP)

Поточна ціна SUI Plop (PLOP) сьогодні становить 0.00000734 USD з ринковою капіталізацією $ 73.39K USD. Ціна PLOP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SUI Plop:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SUI Plop протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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