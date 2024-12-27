Сьогоднішня ціна Sui Monster (SUIMON)

Поточна ціна Sui Monster (SUIMON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 606.65K USD. Ціна SUIMON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sui Monster:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.45K USD

- зміна ціни Sui Monster протягом дня — -13.72%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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