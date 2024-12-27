Ціна SUI Dog (SUIDOG)
Поточна ціна SUI Dog (SUIDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 127.18K USD. Ціна SUIDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SUI Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 977.79 USD
- зміна ціни SUI Dog протягом дня — -4.30%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SUI Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SUI Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SUI Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SUI Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.30%
|30 днів
|$ 0
|+106.10%
|60 днів
|$ 0
|+4.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SUI Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.85%
-4.30%
-10.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
our project is about a beautiful dog that conquers the sui network. about the power of the community that supports the project, each drawing is handmade by the artist. we represent the main animal memes on the sui network, we work hard to make everyone in the cryptocommunity aware of us, the power of our community takeover is getting stronger every day. and our prekarsan meme dog will conquer the world.
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