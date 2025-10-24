Інформація щодо ціни SUI Desci Agents (DESCI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0.02488851$ 0.02488851 $ 0.02488851 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -5.11% Зміна ціни (1 дн.) -8.78% Зміна ціни (за 7 дн.) -3.11% Зміна ціни (за 7 дн.) -3.11%

Актуальна ціна SUI Desci Agents (DESCI) становить --. За останні 24 години DESCI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DESCI становить $ 0.02488851, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DESCI змінився на -5.11% за останню годину, -8.78% за 24 години та на -3.11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SUI Desci Agents (DESCI)

Ринкова капіталізація $ 62.41K$ 62.41K $ 62.41K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 100.04K$ 100.04K $ 100.04K Циркуляційне постачання 623.85M 623.85M 623.85M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація SUI Desci Agents — $ 62.41K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DESCI — 623.85M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 100.04K.