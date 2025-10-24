Актуальна ціна Sui DePIN сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SUIDEPIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SUIDEPIN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Sui DePIN сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SUIDEPIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SUIDEPIN на MEXC вже зараз.

Докладніше про SUIDEPIN

Інформація про ціну SUIDEPIN

Офіційний вебсайт SUIDEPIN

Токеноміка SUIDEPIN

Прогноз ціни SUIDEPIN

Ціна Sui DePIN (SUIDEPIN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SUIDEPIN до USD:

$0,00032684
$0,00032684$0,00032684
-6,90%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Sui DePIN (SUIDEPIN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:25:04 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Sui DePIN (SUIDEPIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02374623
$ 0,02374623$ 0,02374623

$ 0
$ 0$ 0

-0,23%

-7,23%

+448,08%

+448,08%

Актуальна ціна Sui DePIN (SUIDEPIN) становить --. За останні 24 години SUIDEPIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SUIDEPIN становить $ 0,02374623, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SUIDEPIN змінився на -0,23% за останню годину, -7,23% за 24 години та на +448,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sui DePIN (SUIDEPIN)

$ 326,84K
$ 326,84K$ 326,84K

--
----

$ 326,84K
$ 326,84K$ 326,84K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Sui DePIN — $ 326,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SUIDEPIN — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 326,84K.

Історія ціни Sui DePIN (SUIDEPIN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sui DePIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sui DePIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sui DePIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sui DePIN до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-7,23%
30 днів$ 0-12,88%
60 днів$ 0+197,50%
90 днів$ 0--

Що таке Sui DePIN (SUIDEPIN)

SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.

At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.

Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Sui DePIN (SUIDEPIN)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Sui DePIN (USD)

Скільки коштуватиме Sui DePIN (SUIDEPIN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Sui DePIN (SUIDEPIN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Sui DePIN.

Перегляньте прогноз ціни Sui DePIN вже зараз!

SUIDEPIN до місцевих валют

Токеноміка Sui DePIN (SUIDEPIN)

Розуміння токеноміки Sui DePIN (SUIDEPIN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SUIDEPIN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Sui DePIN (SUIDEPIN)

Скільки сьогодні коштує Sui DePIN (SUIDEPIN)?
Актуальна ціна SUIDEPIN у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SUIDEPIN до USD?
Поточна ціна SUIDEPIN до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Sui DePIN?
Ринкова капіталізація SUIDEPIN — $ 326,84K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SUIDEPIN?
Циркуляційна пропозиція SUIDEPIN — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SUIDEPIN?
SUIDEPIN досяг історичної максимальної ціни у 0,02374623 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SUIDEPIN?
Історична мінімальна ціна SUIDEPIN становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі SUIDEPIN?
Актуальний обсяг торгівлі SUIDEPIN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SUIDEPIN цього року?
SUIDEPIN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SUIDEPIN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:25:04 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Sui DePIN (SUIDEPIN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

