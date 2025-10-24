Інформація щодо ціни Sui DePIN (SUIDEPIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,02374623$ 0,02374623 $ 0,02374623 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,23% Зміна ціни (1 дн.) -7,23% Зміна ціни (за 7 дн.) +448,08% Зміна ціни (за 7 дн.) +448,08%

Актуальна ціна Sui DePIN (SUIDEPIN) становить --. За останні 24 години SUIDEPIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SUIDEPIN становить $ 0,02374623, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SUIDEPIN змінився на -0,23% за останню годину, -7,23% за 24 години та на +448,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sui DePIN (SUIDEPIN)

Ринкова капіталізація $ 326,84K$ 326,84K $ 326,84K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 326,84K$ 326,84K $ 326,84K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Sui DePIN — $ 326,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SUIDEPIN — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 326,84K.