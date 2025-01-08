Ціна SUI DAWG (DAWG)
Поточна ціна SUI DAWG (DAWG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 103.91K USD. Ціна DAWG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SUI DAWG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.65 USD
- зміна ціни SUI DAWG протягом дня — -1.52%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SUI DAWG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SUI DAWG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SUI DAWG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SUI DAWG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.52%
|30 днів
|$ 0
|-18.02%
|60 днів
|$ 0
|+24.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SUI DAWG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.66%
-1.52%
+9.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DAWG is a meme coin on Sui network. It is a community-driven project focused on onboarding new users to the Sui Network. Combining the power of meme culture with the accessibility of Sui blockchain, DAWG bings a vibrant, fast-growing community where anyone can join the fun. Dawg was always overlooked, and written off as ordinary. But one day, his owner got him a fresh SUI bandana and put it around his head. Something clicked. He felt a shift—an awakening of the DAWG inside him. From that moment on, he became SUI $DAWG! You only live once. Embrace that DAWG in you.
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