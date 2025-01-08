Сьогоднішня ціна SUI DAWG (DAWG)

Поточна ціна SUI DAWG (DAWG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 103.91K USD. Ціна DAWG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SUI DAWG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.65 USD

- зміна ціни SUI DAWG протягом дня — -1.52%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

Отримуйте оновлення цін DAWG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DAWG.