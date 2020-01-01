Токеноміка Sui Chad (CHAD) Дізнайтеся ключову інформацію про Sui Chad (CHAD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sui Chad (CHAD) The Bald, Bold and Blue Chad of Sui Sui Chad is a community-driven meme token on the Sui Network, built to embody the spirit of the "Chad" archetype—confident, bold, and resilient. What began as a simple meme token evolved into a powerful movement when the community took over after the original developer left. Now, Sui Chad stands as a symbol of unity, strength, and the raw power of collaboration. Led by the iconic "Bald, Bold, and Blue" Chad, the project rallies the strongest meme cult army on the Sui blockchain, fostering growth, dominance, and solidarity. More than just a meme, Sui Chad is a community-driven force for innovation, fun, and shared success. Офіційний вебсайт: https://suichad.com Купити CHAD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sui Chad (CHAD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sui Chad (CHAD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 43,91K $ 43,91K $ 43,91K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 43,91K $ 43,91K $ 43,91K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Sui Chad (CHAD)

Токеноміка Sui Chad (CHAD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sui Chad (CHAD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CHAD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CHAD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CHAD, досліджуйте ціну токена CHAD в реальному часі!

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