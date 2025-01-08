Сьогоднішня ціна Sui Chad (CHAD)

Поточна ціна Sui Chad (CHAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 414.31K USD. Ціна CHAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sui Chad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.05K USD

- зміна ціни Sui Chad протягом дня — -9.58%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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