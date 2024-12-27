Ціна SUI CAT (SUICAT)
Поточна ціна SUI CAT (SUICAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 178.93K USD. Ціна SUICAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SUI CAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 236.05 USD
- зміна ціни SUI CAT протягом дня — +2.80%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SUI CAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SUI CAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SUI CAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SUI CAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.80%
|30 днів
|$ 0
|+81.17%
|60 днів
|$ 0
|+27.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SUI CAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.23%
+2.80%
-26.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SUI CAT is the first cat-themed meme coin on the SUI blockchain. It is a community-driven project focused on onboarding new users to the SUI network. The team and the community is committed to creating original content that fosters a fun, close-knit experience while also promoting the incredible technology behind SUI. Through word of mouth and social media, the SUI CAT community is spreading the message that this is the original cat coin on SUI and has the potential to become a blue-chip project, rivaling the success of other meme coins on different blockchains.
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