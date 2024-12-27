Сьогоднішня ціна SUI CAT (SUICAT)

Поточна ціна SUI CAT (SUICAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 178.93K USD. Ціна SUICAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SUI CAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 236.05 USD

- зміна ціни SUI CAT протягом дня — +2.80%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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