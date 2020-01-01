Токеноміка Sui Booster DAO (BOOST) Дізнайтеся ключову інформацію про Sui Booster DAO (BOOST), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sui Booster DAO (BOOST) The SuiBooster DAO is a community-driven governance framework on the Sui blockchain, empowering 1,111 NFT holders to shape the Sui ecosystem through inclusive decision-making. All NFT holders can propose and vote on any initiative, including monthly airdrop distributions, fostering transparency and engagement. With 90% of revenue from the SuiBooster utility bot shared among holders—proportional to NFT ownership—and 10% allocated to a community treasury, the DAO maximizes rewards. Airdrops reward non-listed NFT holders, incentivizing loyalty. Hosted on Walrus, the DAO targets the entire Sui ecosystem and plans expansion to Aptos and Base, driving decentralized innovation. Офіційний вебсайт: https://linktr.ee/suibooster Купити BOOST зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sui Booster DAO (BOOST) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sui Booster DAO (BOOST), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 104,04K $ 104,04K $ 104,04K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 104,04K $ 104,04K $ 104,04K Історичний максимум: $ 0,00705847 $ 0,00705847 $ 0,00705847 Історичний мінімум: $ 0,00006474 $ 0,00006474 $ 0,00006474 Поточна ціна: $ 0,00010399 $ 0,00010399 $ 0,00010399 Дізнайтеся більше про ціну Sui Booster DAO (BOOST)

Токеноміка Sui Booster DAO (BOOST): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sui Booster DAO (BOOST) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BOOST, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BOOST, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BOOST, досліджуйте ціну токена BOOST в реальному часі!

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