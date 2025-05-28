Сьогоднішня ціна Sui Booster DAO (BOOST)

Поточна ціна Sui Booster DAO (BOOST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 338,36K USD. Ціна BOOST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sui Booster DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Sui Booster DAO протягом дня — +8,46%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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