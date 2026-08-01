Сьогоднішня ціна SUI Agents

Поточна ціна SUI Agents (SUIAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SUIAI до USD становить $ 0 за SUIAI.

SUI Agents наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14,731.93, з циркуляційною пропозицією у 66.79M SUIAI. Протягом останніх 24 годин SUIAI торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.375199, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SUIAI змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5.08.

Ринкова інформація щодо SUI Agents (SUIAI)

Ринкова капіталізація $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K Обсяг (за 24 год) $ 5.08$ 5.08 $ 5.08 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K Циркуляційне постачання 66.79M 66.79M 66.79M Загальна пропозиція 66,785,500.0 66,785,500.0 66,785,500.0

Поточна ринкова капіталізація SUI Agents — $ 14.73K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5.08. Циркуляційна пропозиція SUIAI — 66.79M, зі загальною пропозицією 66785500.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14.73K.