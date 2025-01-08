Ціна SugarBlock (SUGARB)
Поточна ціна SugarBlock (SUGARB) сьогодні становить 0.00297451 USD з ринковою капіталізацією $ 456.69K USD. Ціна SUGARB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SugarBlock:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.46K USD
- зміна ціни SugarBlock протягом дня — -24.69%
- циркуляційна пропозиція – 153.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SugarBlock до USD становила $ -0.000975541433113602.
За останні 30 днів зміна ціни SugarBlock до USD становила $ -0.0008397190.
За останні 60 днів зміна ціни SugarBlock до USD становила $ +0.0002777282.
За останні 90 днів зміна ціни SugarBlock до USD становила $ +0.0007266329643644698.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000975541433113602
|-24.69%
|30 днів
|$ -0.0008397190
|-28.23%
|60 днів
|$ +0.0002777282
|+9.34%
|90 днів
|$ +0.0007266329643644698
|+32.33%
Останній аналіз цін SugarBlock: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.66%
-24.69%
-29.29%
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