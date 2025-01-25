Ціна Sugar Kingdom Odyssey (SKO)
Поточна ціна Sugar Kingdom Odyssey (SKO) сьогодні становить 0.00120133 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sugar Kingdom Odyssey:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.59K USD
- зміна ціни Sugar Kingdom Odyssey протягом дня — +4.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sugar Kingdom Odyssey до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sugar Kingdom Odyssey до USD становила $ -0.0004648112.
За останні 60 днів зміна ціни Sugar Kingdom Odyssey до USD становила $ -0.0002812559.
За останні 90 днів зміна ціни Sugar Kingdom Odyssey до USD становила $ -0.0010650552726398114.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.06%
|30 днів
|$ -0.0004648112
|-38.69%
|60 днів
|$ -0.0002812559
|-23.41%
|90 днів
|$ -0.0010650552726398114
|-46.99%
Останній аналіз цін Sugar Kingdom Odyssey: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
+4.06%
-23.89%
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