Сьогоднішня ціна Sugar Boy

Поточна ціна Sugar Boy (SUGAR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SUGAR до USD становить $ 0 за SUGAR.

Sugar Boy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22 181, з циркуляційною пропозицією у 1,00B SUGAR. Протягом останніх 24 годин SUGAR торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02530325, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SUGAR змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Sugar Boy (SUGAR)

Ринкова капіталізація $ 22,18K$ 22,18K $ 22,18K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,18K$ 22,18K $ 22,18K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Sugar Boy — $ 22,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SUGAR — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,18K.