Сьогоднішня ціна sudoswap (SUDO)

Поточна ціна sudoswap (SUDO) сьогодні становить 0.04340644 USD з ринковою капіталізацією $ 1.10M USD. Ціна SUDO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності sudoswap:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни sudoswap протягом дня — -4.61%

- циркуляційна пропозиція – 25.40M USD

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