Ціна sudoswap (SUDO)
Поточна ціна sudoswap (SUDO) сьогодні становить 0.04340644 USD з ринковою капіталізацією $ 1.10M USD. Ціна SUDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності sudoswap:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни sudoswap протягом дня — -4.61%
- циркуляційна пропозиція – 25.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни sudoswap до USD становила $ -0.00209946015057856.
За останні 30 днів зміна ціни sudoswap до USD становила $ -0.0194468707.
За останні 60 днів зміна ціни sudoswap до USD становила $ -0.0261233108.
За останні 90 днів зміна ціни sudoswap до USD становила $ -0.10149557309068018.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00209946015057856
|-4.61%
|30 днів
|$ -0.0194468707
|-44.80%
|60 днів
|$ -0.0261233108
|-60.18%
|90 днів
|$ -0.10149557309068018
|-70.04%
Останній аналіз цін sudoswap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.04%
-4.61%
-26.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SUDO is the governance token of the sudoAMM protocol, a concentrated liquidity AMM protocol for NFTs.
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