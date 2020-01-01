Токеноміка Sudo Labs (SUDO)
Інформація Sudo Labs (SUDO)
Decentralized solutions powered by AI & DePIN—redefining productivity and innovation.
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At Sudo Lab, we aim to simplify your digital journey with our AI-powered agent. It provides seamless access to a wide range of services, including domain management, containerization, hosting, RDP, blockchain node deployment, NaaS, IoT, cloud solutions, and website development, all in one platform.
Our AI agent enhances efficiency by automating tasks and offering intelligent insights. A DApp is also being developed to integrate all services seamlessly, boosting productivity by up to 70%. Start streamlining your operations with Sudo Lab today.
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Our Services
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- Domain & Hosting
- IoT and Data Solution
- Containerization
- Cloud Solutions
- RDP Services
- Website Development
Токеноміка та аналіз ціни Sudo Labs (SUDO)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sudo Labs (SUDO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Sudo Labs (SUDO): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Sudo Labs (SUDO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів SUDO, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SUDO, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку SUDO, досліджуйте ціну токена SUDO в реальному часі!
Прогноз ціни SUDO
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Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.