Ціна Sudo Labs (SUDO)
Поточна ціна Sudo Labs (SUDO) сьогодні становить 0.00859976 USD з ринковою капіталізацією $ 8.60K USD. Ціна SUDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sudo Labs:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Sudo Labs протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sudo Labs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sudo Labs до USD становила $ -0.0007671209.
За останні 60 днів зміна ціни Sudo Labs до USD становила $ -0.0056503613.
За останні 90 днів зміна ціни Sudo Labs до USD становила $ -0.8084776638400009.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0007671209
|-8.92%
|60 днів
|$ -0.0056503613
|-65.70%
|90 днів
|$ -0.8084776638400009
|-98.94%
Останній аналіз цін Sudo Labs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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