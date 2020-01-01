Токеноміка Succession (SCCN) Дізнайтеся ключову інформацію про Succession (SCCN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Succession (SCCN) What’s the Succession project? The Succession project is a DApp that interacts with the Ethereum blockchain to create a certificate of assets. Moreover, it allows transferring such certificates upon the death of a digital asset owner. Sooner or later, cryptocurrency owners will become too old to ignore the death factor. So, they will face inheritance issues and will need a solution like Succession’s DApp. That’s why the Succession leverages new hybrid smart contracts to initiate functions on the blockchain to enable the sequence. Also, the DApp maintains key characteristics of security, decentralization, and efficiency. Simultaneously, the security will be inherent on the blockchain but further strengthened via encryption and multi-sig capabilities. What’s the SCCN token? SCCN is an ERC20 token that allows people to interact with the Succession’s application. Moreover, not only individuals might want to obtain $SCCN. For example, charities and businesses could also heavily use the coin to avoid costly legal intermediaries. Офіційний вебсайт: https://sccn.io/ Купити SCCN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Succession (SCCN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Succession (SCCN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 32,45M $ 32,45M $ 32,45M Історичний максимум: $ 0,00517293 $ 0,00517293 $ 0,00517293 Історичний мінімум: $ 0,00112804 $ 0,00112804 $ 0,00112804 Поточна ціна: $ 0,0032446 $ 0,0032446 $ 0,0032446 Дізнайтеся більше про ціну Succession (SCCN)

Токеноміка Succession (SCCN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Succession (SCCN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SCCN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SCCN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SCCN, досліджуйте ціну токена SCCN в реальному часі!

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