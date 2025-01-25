Ціна Succession (SCCN)
Поточна ціна Succession (SCCN) сьогодні становить 0.00415869 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCCN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Succession:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 72.10K USD
- зміна ціни Succession протягом дня — -2.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Succession до USD становила $ -0.000107951669324138.
За останні 30 днів зміна ціни Succession до USD становила $ -0.0001806160.
За останні 60 днів зміна ціни Succession до USD становила $ -0.0001679200.
За останні 90 днів зміна ціни Succession до USD становила $ +0.0010327011495680966.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000107951669324138
|-2.53%
|30 днів
|$ -0.0001806160
|-4.34%
|60 днів
|$ -0.0001679200
|-4.03%
|90 днів
|$ +0.0010327011495680966
|+33.04%
Останній аналіз цін Succession: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
-2.53%
-0.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What’s the Succession project? The Succession project is a DApp that interacts with the Ethereum blockchain to create a certificate of assets. Moreover, it allows transferring such certificates upon the death of a digital asset owner. Sooner or later, cryptocurrency owners will become too old to ignore the death factor. So, they will face inheritance issues and will need a solution like Succession’s DApp. That’s why the Succession leverages new hybrid smart contracts to initiate functions on the blockchain to enable the sequence. Also, the DApp maintains key characteristics of security, decentralization, and efficiency. Simultaneously, the security will be inherent on the blockchain but further strengthened via encryption and multi-sig capabilities. What’s the SCCN token? SCCN is an ERC20 token that allows people to interact with the Succession’s application. Moreover, not only individuals might want to obtain $SCCN. For example, charities and businesses could also heavily use the coin to avoid costly legal intermediaries.
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