Токеноміка Success Kid (SKID) Дізнайтеся ключову інформацію про Success Kid (SKID), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Success Kid (SKID) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Success Kid (SKID), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 497,35K $ 497,35K $ 497,35K Загальна пропозиція: $ 88,88M $ 88,88M $ 88,88M Циркуляційна пропозиція: $ 88,88M $ 88,88M $ 88,88M FDV (повністю розведена вартість): $ 497,35K $ 497,35K $ 497,35K Історичний максимум: $ 0,256026 $ 0,256026 $ 0,256026 Історичний мінімум: $ 0,00418837 $ 0,00418837 $ 0,00418837 Поточна ціна: $ 0,00559268 $ 0,00559268 $ 0,00559268 Дізнайтеся більше про ціну Success Kid (SKID)

Токеноміка Success Kid (SKID): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Success Kid (SKID) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SKID, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SKID, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SKID, досліджуйте ціну токена SKID в реальному часі!

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